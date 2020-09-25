شكرا لقرائتكم خبر عن مظهر عبد الرحمن: مرتضي منصور رفض إنضمامي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مظهر عبد الرحمن، نجم الكرة المصرية السابق، عن رغبة قطبي الكرة المصرية في الحصول خدماته لدعم خط هجوم لكلا الفريقين خلال فترته في المصري البورسعيدي وقبل أن ينتقل لصفوق فريق موناكو الفرنسي.

وقال مظهر عبد الرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين علي قناة "النهار" : " حصلت علي اعجاب العديد والعديد من الفرق المصرية خلال فترتي مع فريق المصري البورسعيدي، ولعل أبرزهم قطبي الكرة المصرية اللذان دخلوا في صراع للحصول علي خدماتي لتدعيم خط الهجوم حتي وقعت على عقود الانضمام للزمالك في وجود كمال درويش".

واستكمل حديثه، قائلا " مرتضى منصور رفض وجودي في نادي الزمالك لسبب الصراع بينه وبين كمال درويش على كرسي رئاسة النادي فرفضت الإستكمال مع الفريق ".