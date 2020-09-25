يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف ليفربول ولينكولن فى كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 24-9-2020، ضمن منافسات الدور الثالث.

نُقلت مباراة ليفربول ولينكولن فى كأس الرابطة الانجليزية على قناة بي إن سبورت 2، بصوت المعلق الرياضية “حسن العيدروس” كما نُقلت على قناة سكاي سبورت، وقناة آرينا سبورت، على ملعب “بنك سينسيل” بمدينة لينكولن.

أكتسح ليفربول ميضيفه لينكولن 7-2، فى إحدي مباريات اليوم الخميس 24-9-2020، ليتأهل إلى الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية “كأس كاراباو”.

وتقدم ليفربول في الدقيقة التاسعة عن طريق السويسري شيردان شاكيري، قبل أن يضيف الياباني تاكومي مينامينو الهدف الثاني في الدقيقة 18، ثم أضاف كورتيس جونز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 32 و36.

وفي الدقيقة 46 عاد مينامينو ليسجل الهدف الثاني له و الخامس لفريقه، قبل أن يقلص أديتايو إيدون الفارق لفريق لينكولن في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 65 سجل ماركو جروجيتش الهدف السادس لليفربول، ثم سجل مونتسما هدف لينكولن الثاني في الدقيقة 66، ثم اختتم أوريجي أهداف ليفربول بالهدف السابع في الدقيقة 89.

وأقيمت كل مباريات الدور الثالث في المسابقة باستثناء مباراة ليتون أورينت وضيفه توتنهام، والتي تم تأجيلها بسبب وجود حالات إصابة بكورونا بين لاعبي وأعضاء الطاقم الفني بالنادي المستضيف.

وتأهلت أندية نيوبورت كاونتي وبرينتفورد وويستهام يونايتد ومانشستر يونايتد وفولهام وبرايتون وستوك سيتي وبيرنلي وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل وإيفرتون وأستون فيلا، إلى جانب ليفربول وسيتي إلى الدور الرابع من المسابقة.

جدير بالذكر أن، مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق أستون فيلا، بنتيجة 2-1.

إليكم فيديو أهداف ليفربول ولينكولن فى كأس الرابطة الإنجليزية

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هدف التقدم لليفربول “شاكيري”

هدف ليفربول الثاني “ميناميو” 2-0

هدف ليفربول الثالث “جونز” 3-0

هدف ليفربول الرابع “جونز” 4-0

هدف ليفربول الخامس “مينامينو” 5-0

هدف ليفربول السادس

هدف ليفربول السابع

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