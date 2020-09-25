رياضة | كلوب يستهدف التعاقد مع هدف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يستهدف التعاقد مع هدف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، خطف صفقة نارية من نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الألماني لفريق ليفربول يسعي للتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، لتدعيم صفوف الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن يورجن كلوب يحاول استغلال علاقته الجيدة باللاعب الفرنسي وأسرته والتواصل المستمر بينهم لإقناعه بالإنتقال لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وربطت تقارير صحفية النجم الفرنسي بالانتقال إلي نادي ريال مدريد الإسباني خاصة وأن زين الدين زيدان مدرب الملكي يتمسك بتواجد اللاعب ضمن تشكيلة الفريق المدريدي في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يرحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان الصيف المقبل وفقا لبعض التقارير الفرنسية.