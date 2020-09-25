الامارات | بايرن ميونيخ يُكمل الرباعية بكأس السوبر الأوروبية على حساب اشبيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يُكمل الرباعية بكأس السوبر الأوروبية على حساب اشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب بايرن ميونيخ 2-1 على اشبيلية بعد وقت إضافي، أمس الخميس، ليحرز لقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم ويُكمل الرابعة بقيادة مدربه هانز فليك في أول مباراة أوروبية أقيمت بحضور بعض الجماهير منذ استئناف المباريات وسط جائحة كوفيد-19.

وأحرز البديل خابي مارتينيز هدف الفوز بضربة رأس في الدقيقة 104 عقب تقدم اشبيلية بطل الدوري الأوروبي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء نفذها لوكاس أوكامبوس، لكن بايرن ميونيخ أدرك التعادل بواسطة ليون جوريتسكا في الدقيقة 34.

وأهدر النادي البافاري، الذي لم يخسر في 32 مباراة على التوالي وتوج بلقب الثنائية المحلية ودوري أبطال أوروبا، العديد من الفرص الخطيرة.

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وساهم الحارس مانويل نوير في إبقاء فريقه في المباراة عندما تصدى لمحاولتين من المغربي يوسف النصيري بشكل رائع قبل أن يستفيد مارتينيز من مساحة كبيرة ليتابع كرة مرتدة برأسه في المرمى.

وحضر نحو 15 ألف متفرج في مدرجات استاد بوشكاش أرينا في بودابست، حيث اُعتبرت المباراة تجربة للعودة التدريجية للجماهير للمباريات الأوروبية.

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