الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعويض

طلب مدرب أجنبي من إدارة ناديه حصر التعاقد مع اللاعب المقبل مع وكيل أعماله نفسه الذي قاده للتعاقد مع النادي، من أجل تعويضه كونه لم يستفد من الصفقة الأولى مالياً.

تنظير

استغرب محاضرون دوليون قيام عضو مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية، بعمل تقييم علمي لهم، والتنظير عليهم، رغم أن ذلك ليس من مسؤوليته، ما تسبب بأجواء سلبية في أوساطهم.

توضيح

اعتبر رياضيون أن قرار اتحاد كرة القدم الأخير، بخصوص إلزام الأندية بتعيين مدربين مواطنين، يحتاج إلى توضيح، خصوصا في ما يتعلق بتعيينهم بالفريق الأول، أم فرق أخرى.

«ريتويت»

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انتقد عدد من جمهور شباب الأهلي تركيز شخصيات رياضية مؤثرة على دعم الهلال، عقب استبعاده من أبطال آسيا، بينما لم يتوجهوا بالتهنئة إلى «فرسان دبي» على التأهل لدور الـ16، مبينين أنهم يبحثوا عن «ريتويت».

ماجد

لم يحتفل لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، بالتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا، مثلما يفعل دائماً، ونشر على حسابه في «إنستغرام» رسالة إلى منافسه الهلال، قائلاً: «نتمنى الشفاء العاجل لزعيم آسيا».

تعقيم

أبلغت الهيئة العامة للرياضة الصحافيين، الذين يغطون أنشطتها، بتأجيل اجتماع تنسيقي، كان مقرراً عقده معهم، أمس، بمقر الهيئة في دبي، إلى وقت يحدد لاحقاً بسبب إجراءات التعقيم في مبنى الهيئة.

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