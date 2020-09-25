شكرا لقرائتكم محمد صلاح: "باتشيكو" مدرب عال فنيا ويهتم بأدق التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح٬ المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك٬أن البرتغالي جايمي باتشيكو٬ مدير فني فنيا على أعلي مستوي وقريب للغاية من اللاعبين. Advertisements وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية: "باتشيكو يهتم بأدق التفاصيل مع الجهاز المعاون يوميا٬ وفى الفترة الحالية يملك لاعبين على أعلي مستوي". وأضاف: "باتشيكو فكره عقيم بسبب الطريقة الدفاعية ولكنه مدرب مميز للغاية٬ والجيل الحالي أفضل من الفترة الأولي للمدرب البرتغالي".

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