شكرا لقرائتكم حمدى فتحى: بطولة أفريقيا تحدى للاعبين وفايلر ساعدنى كثيرا لاستعادة مستواى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى، ان لاعبى الأهلى مصممون على التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بغض النظر عن الظروف.

وقال حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى فى تصريحات لقناة الأهلى: "بدايتى مع الأهلى كانت صعبة مع لاسارتى، بالإضافة إلى إصابتى القوية والتى أبعدتنى كثيرا، ولكن ركزت فى التمارين والتأهيل لكى أعود مرة أخرى وأشارك مع الأهلى خاصة فى ظل وجود لاعبين متميزين، فالأهلى مليء بالنجوم ولا يقف على أحد، وهدفنا إسعاد جماهير الأهلى".

وأضاف نجم الأهلى: "الفترة الماضية كانت صعبة على كل الفرقة، خاصة أنى كنت لسه راجع من الإصابة ومكنتش لاقى مكان أجرى فيه بسبب فيروس كورونا، ولكن لاعيبة الأهلى مركزين فى الملعب ولا تشغل بالها بالسوشيال ميديا، ودائما الخطيب وكبار الفريق بيكلمونا كتير فى الموضوع ده، والدليل أن السنة الماضية تعرض الأهلى لحملة كبيرة ولكن رجعنا وانتزعنا الدورى وبفارق 8 نقاط، وكذلك هذا الموسم".

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وعن بطولة أفريقيا، قال حمدى فتحى: "من بعد مباراة المقاصة وكل اللاعبين تفكر في التتويج بدورى أبطال أفريقيا وبدأنا نستعد في مباراة الوداد والتجهيز لها، واللاعبين واخدين بطولة أفريقيا تحدى أننا لازم نفوز بها حتى لو كنا بعيدين عن مستوانا".

وأضاف نجم الأهلى: "تراجع المستوى بعد الكورونا طبيعى بعد بعدنا عن الملاعب 3 أشهر بدون تمارين ولكن بدأنا نستعيد عافيتنا وبدأ بعض اللاعبين في استعادة مستواهم، وفايلر بيحبنى ويتحدث دائما معى ويشجعنى ودائما ما يوجه لى النصائح لأنه يعرف قدراتى وهو السبب في استعادة مستواى".

وتابع حمدى فتحى: "عمرو السولية بيريح أي لاعب يلعب جانبه، ولما جيت الأهلى لعبت معاه كتير فحصل انسجام كبير بيننا، وكذلك ديانج، وبحب ألعب في مركز 8 لأنه بيخلينى أدخل منطقة جزاء المنافسين كثير وحسام البدرى هو أول من لعبنى في مركز 8 في المنتخب، والفترة الأخيرة في الأهلى مركز 6 ومبسوط فيه".