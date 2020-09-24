شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفي رحيل فايلر.. ويؤكد: لدينا خطط بديلة ولا نلتفت للشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي عن السويسري ريني فايلر واصفا إياه بـ"مدير فني ناجح بأداء عظيم".

وقال شريف فؤاد: " فايلر مدير فني ناجح بأداء عظيم وسعيد بالتعاون مع الأهلي، والنادي سعيد بالتعامل مع رجل مثله".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي " هناك مشكلة أثيرت بسبب كورونا، والأهلي بقدرته الكبيرة على صياغة العقود توصل لاتفاق مع فايلر".

وتابع "مع حسم الأهلي للقب الدوري، خرجت الكثير من الشائعات عن فايلر بخصوص سفره وعدم عودته وبخصوص الشرط الجزائي في عقده أو حق فسخ العقد".

وشدد المتحدث الرسمي باسم إدارة الأهلي "على جماهير الأهلي ألا تلتفت لأي نوع من تلك الشائعات، التي تستهدف استقرار الفريق".

وأوضح "كل تلك الأمور شأن داخلي ولا يناقشها الأهلي في الإعلام".

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وكشف " كل الأسماء التي قيلت وطُرحت بخصوص اقتراحات البعض، ليست صحيحة على الإطلاق. مجلس إدارة الأهلي يمتلك خطة A وB وC ووقتما يرغب الأهلي في الإعلان عن قرار يعلن عنه في الوقت الذي يريده".