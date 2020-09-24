شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاصة»: مفاوضاتنا مع أسامة نبية؟ يمكن قصدهم مقاصة السودان.. دا شغل تسويق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي محمد مجد رئيس نادي مصر المقاصة اندهاشة من ترديد دخول ناديه في مفاوضات مع اسامه نبيه مدرب نادي الشعله السعودي وقال أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن نادية لم يفاوض نبيه لخلافة ايهاب جلال.

ونابع: من الوارد ان يكون اسامه نبيه أو وكيل أعماله هما من يختلقا هذه الاخبار من إجل تسويق نفسه في الدوري المصري أو الضغط علي ناديه السعودي لتحقيق مطالب له وهذا أمر وارد تعودنا كثيرا. وسخر مجد من تصريحات نبيه وقال: ممكن يكون نادي مقاصة السودان هو من يفاوضة وليس مصر المقاصة.

وشدد ان علي عاشور المدير الفني الحالي للفريق له كافه الصلاحيات لنهاية الموسم مهما كانت النتائج خصوصا بعد ابتعاد الفريق عن دوامة الفرق المهدده بالهبوط فضلا عن كون عاشور مدرب كفء وله نتائج مميزه مع فرق الناشئين ويجب الحصول علي فرصته.