رايكونن عن معادلته الرقم القياسي لسباقات فورمولا واحد: "مجرد سباق آخر"

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سوتشي: ظل الفنلندي كيمي رايكونن وفيا لعاداته وتجنب إحداث أي ضجة عندما تطرق إلى موضوع معادلة الرقم القياسي لعدد السباقات في بطولة العالم للفورمولا واحد المسجل باسم البرازيلي روبنز باريكيلو، وذلك عند مشاركته بسباق جائزة روسيا الكبرى، المرحلة العاشرة من "الفئة الاولى" الاحد.

ويتحضر "الرجل الجليدي" (لقب رايكونن) للمشاركة في سباقه الـ 322 على حلبة سوتشي، في وقت يبحث سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي لاكبر عدد من الانتصارات للاسطورة الألماني ميكايل شوماخر الفائز بـ 91 سباقا.

قال سائق فريق "ألفا روميو": "هو مجرد سباق آخر"، مضيفا "سأحاول أن أجعله سباقا جيدا ولنرى ماذا سيحدث وماذا سيتأتى عنه".

وتابع "اعتقد ان مصير كل رقم قياسي أن يتحطم في مرحلة معينة في معظم الرياضات - هذا ما يحصل دائما. كما قلت مرارا، لا يعني الامر لي أي شيء".

وختم الفنلندي البالغ 41 عاما "لا يُحدث اي فارق. ربما في المستقبل، عندما سأنظر إلى الاشياء، ومهما كان الرقم، ربما سأنظر إليه بطريقة مختلفة...".

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خطا رايكونن خطواته الاولى على حلبات الفورمولا واحد في عام 2001 مع فريق ساوبر، ودافع عن ألوان ماكلارين وفيراري (خلال فترتين) ولوتس، محرزا لقب بطولة العالم للسائقين عام 2007 باللون الاحمر للصانع الإيطالي.

وخاض سباقه الاول في "الفئة الاولى" على حلبة ألبرت بارك في استراليا 2001 بعد 23 سباقا فقط في جعبته في مختلف الفئات، وذلك بعد تخرجه من عالم سباقات الكارتنغ، علما أنه غادر حلبات سباقات السيارات أحادية المقعد عامي 2010 و2011 متوجها إلى بطولة العالم للراليات لاختبار تجربة جديدة داخل المراحل الخاصة بالسرعة لم تتكلل بالنجاح.

ودخل رايكونن النادي المغلق للسائقين الذين خاضوا أكثر من 300 جائزة كبرى والذي يضم إلى جانب البرازيلي باريكيلو، بطل العالم مرتين الاسباني فرناندو ألونسو (311) الذي امامه فرصة لرفع غلته بعد تعاقده مع فريق رينو الذي سيتحول اسمه إلى "ألبين" بدءا من 2021 لخوض غمار منافسات البطولة لمدة عامين على الاقل، والبريطاني جنسون باتون المتوج بلقب السائقين عام 2009 وبطل العالم سبع مرات الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر (306 لكل منهما).

ويتضمن سجل رايكونن الفوز بـ 21 جائزة كبرى وصعوده إلى منصة التتويج في 103 سباقات والفوز بلقب السائقين عام 2007.