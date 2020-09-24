الكولومبي سانتياجو أرياس يدعم صفوف باير ليفركوزن في البوندزليجا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي باير ليفركوزن الألماني مع اللاعب الكولومبي سانتياجو أرياس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني. وفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فيقول الكولومبي سانتياجو، فرصة كبيرة اللعب لأحد أكبر أندية ألمانيا، فريقي الجديد بإمكانه تحقيق إنجازات كبيرة وأريد مساعدته. أشار التقرير، أن باير ليفركوزن يحق له شراء اللاعب الكولومبي مع انتهاء فترة الإعارة، حيث يستمر عقده حاليا مع أتلتيكو حتى 2023. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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