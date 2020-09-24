شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل كويسانسي لاعب بايرن ميونيخ على رادار ليدز الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثا لبطولة الدوري الإنجليزي، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لموقع صحيفة "سبورت بيلد"، فان النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع الفرنسي مايكل كويسانسي، لاعب وسط بايرن ميونخ. ويحاول الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي، استغلال عدم اعتماد هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، بصفة أساسية على مايكل كويسانس، مع الفريق البافاري، خلال الفترة الماضية كنوع لمحاولة إقناع المدرب الإلماني بالتخلي عن خدمات لاعبه الشاب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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