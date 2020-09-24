شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري "مستورد" للاعبي المغرب العربي ويفشل فى التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تألق لاعبي شمال أفريقيا فى الدوري المصري خلال الفترة الماضية ، خاصة مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، حيث شهدت المواسم الماضية تألق كل من التونسي على معلول مع المارد الأحمر وأصبح من أهم لاعبي الفريق، وفى القلعة البيضاء تألق أكثر من لاعب سواء التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد أوناجم ، مما دفع عدد من الفرق المصرية فى التعاقد مع لاعبي المغرب العربي ليصبح الدوري المصري مستورد من الطراز الأول لهؤلاء اللاعبين .

وعلى النقيض التام ، فشل الدورى المصرى فى أن يصبح مصدر للاعبين فى دول شمال افريقيا ، حيث فشلت جميع التجارب الاحترافية فى الدوريات بشمال أفريقيا واخرها حسين السيد لاعب الأهلي الذي لم يستمر كثيراً مع الصفاقسي التونسي وعاد مرة أخري للقلعة الحمراء ، وقبله عمرو مرعي لاعب مصر المقاصة الذي خاض تجربة احتراف ليست بالطويلة مع النجم الساحلي التونسي أيضاً.

وتعتبر تونس فى صدارة الدول الأفريقية تواجدًا في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 8 لاعبين وهم: علي معلول "الأهلي" وفرجاني ساسي "الزمالك" وعمر لعيوني "بيراميدز" وسيف الجزيري "المقاولون العرب" وايمن الطرابلسي "الإنتاج الحربي" وفخر الدين بن يوسف "الإسماعيلي" وايوب بن مشرق "حرس الحدود" ورفيق كابو "وادي دجلة".

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وجاءت المغرب في المرتبة التالية برصيد 4 لاعبين وهم محمد أوناجم وأشرف بن شرقي "الزمالك" وعبد الكريم وادي "وادي دجلة" وأحمد مرشوش "المقاصة".

وفي المرتبة الأخيرة ليبيا ، انيس سالتو "الاتحاد السكندري" ومحمد الترهوني "سموحة" ومفتاح طقطق "المصري" .