الامارات | تحديد تاريخ البت في مصير رئيس برشلونة بارتوميو

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد تاريخ البت في مصير رئيس برشلونة بارتوميو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم عن أن إدارة نادي برشلونة حددت تاريخ 29 الجاري للبت في قضية سحب الثقة من الرئيس الحالي، جوزيف بارتوميو. وقام المرشح لرئاسة النادي، جوردي فاري بتسليم إدارة برشلونة وثيقة تحمل 20 ألفا و687 توقيعا من أعضاء النادي، حيث يطالبون بجلسة علنية للنادي لسحب الثقة من الرئيس بارتوميو.

وانتقل التدقيق في التواقيع إلى المرحلة الثانية، وبات قريبا من الاكتمال، على أن يتم التصويت خلال خمسة أيام فقط. ويحظى الأعضاء المطالبون برحيل بارتوميو بدعم واسع من قبل جماهير برشلونة، وكذلك من الاتحاد الكاتالوني لكرة القدم.

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وتأتي هذه المطالبات في ظل سلسلة من النكسات تعرض لها الفريق في ظل رئاسة بارتوميو، لعل أبرزها على الإطلاق تكبد برشلونة خسارة تاريخية بنتيجة 8-2 من بايرن ميونيخ في أبطال أوروبا، إلى جانب اتهامه بإهدار أموال النادي في صفقات فاشلة، وكذلك توجيه الشرطة الكاتالونية اتهامات له بالفساد على إثر فضيحة صفقة شركة علاقات عامة ارتبط بها بارتوميو.

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