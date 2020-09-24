شكرا لقرائتكم خبر عن رازفان لوشسيكو: ما حدث مع الهلال ظلم كبير والأمر أكبر من مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الرماني رازفان لوشسيكو، المدير الفنى لفريق الهلال السعودى، إن قرار الاتحاد الآسيوى بإقصاء فريقه، من دوري أبطال آسيا يعتبر من أشد أنواع الظلم التي شهدتها كرة القدم، وانه لم يرى مثل هذه القرارات فى حياته، مؤكدا أن ما حدث قد يكون مدبرا من جهات عليا.

وقال لوشيسكو في تصريحات إعلامية، "ما حدث كان أحد أبرز القرارت ظلما في عالم كرة القدم، لقد ضحينا بأنفسنا واحترمنا المنافسة في البطولة، وكنا نعيش مع أكثر من 50 مصابا بالفيروس".

وأضاف، "لا أعلم لماذا تم لعب مباريات غرب آسيا في هذا التوقيت، بينما فرق شرق آسيا لم تلعب حتى الآن، كان هناك العديد من الخيارات المتاحة، وكان بالإمكان تأجيل المباراة، لقد تأهلنا إلى الدور القادم، بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة. لماذا يتم استبعادنا؟ هذا قرار ظالم، لقد كان أمامهم متسع من الوقت لإعادة جدولة المباريات، أنا لا أعلم حتى الآن إذا ما سيكون هناك استئناف أم لا".

وأتم: "كل ما حدث يجعلني أعتقد أن هناك مصالح كبرى لإبعاد الهلال من البطولة، حتى يتمكن فريق آخر من الفوز بها بسهولة".