شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة ابراهيموفيتش بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 أكد نادي ​ميلان​ الإيطالي أن نجم الفريق ​زلاتان إبراهيموفيتش​ أصيب بفيروس ​كورونا​ وسيخضع لفترة الحجر الصحي.

يُذكر أن الدولي السويدي السابق شارك في مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسجل هدفين. وجاء في بيان صادر عن النادي الإيطالي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "أثبتت نتائج اختبار زلاتان إبراهيموفيتش أنه مصاب بفيروس كورونا بعد جولة ثانية من الاختبارات قبل مباراة الليلة Bodø / Glimt. أبلغ النادي السلطات المعنية وتم وضع اللاعب على الفور في الحجر الصحي في المنزل. جميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين كانت نتيجة اختباراتهم سلبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ابراهيموفيتش بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.