شكرا لقرائتكم محمد عبد المنصف يكمل المشاركة فى 400 مباراة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكمل محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادى دجلة الحالى والزمالك السابق، المشاركة فى 400 مباراة ببطولة الدورى الممتاز، ليُسجل رقمًا جديدًا له خلال مشاركته فى منافسات الدورى الممتاز، بعدما حرس مرمى فريقه فى مباراته المقامة حاليا أمام سموحة، والتى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى.

وشارك محمد عبد المنصف فى تاريخه مع جميع الأندية التى شارك معهم فى تاريخ الدورى المصرى، منذ حوالى 24 موسمًا وصلت عدد دقائق لعبه خلالهم إلى حوالى 35000 دقيقة وذلك قبل مباراة سموحة المقاممة حاليا، وتحديدًا منذ موسم 1996 – 1997، مع أندية مزارع دينا والزمالك والجونة وإنبى ووادى دجلة.

ويحتل أوسة المركز الثانى فى قائمتى اللاعبين الأكثر مشاركة فى عدد من الدقائق وعدد من المباريات فى البطولة بعد الحارس المعتزل عصام الحضرى، الذى يحمل الرقمين، بينما يتفوق أوسة على جميع لاعبى الدورى فى عدد المواسم التى شارك فيها وهى 24 موسمًا.

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ويحتل وادى دجلة قبل مباراة سموحة، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، لهذا الموسم، برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 13 مباراة، فيما سجل لاعبيه 26 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

وتاريخيا، مباراة اليوم بين دجلة وسموحة تحمل رقم 17 منذ صعود الفريقين معا موسم 2010/2011، تاريخيا المواجهات السابقة شهدت تفوقا نسبىا لسموحة بتحقيق 7 انتصارات مقابل 4 انتصارات فقط لوادي دجلة، وانتهت 5 مباريات بالتعادل. سجل سموحة 25 هدفا، مقابل 19 لوادى دجلة.

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة والتى أقيمت على ستاد المكس فى 8 يناير 2020 ، سجل ثلاثية وادى دجلة محمد هلال ورفيق كابو ورجب عمران وسجل هدفى سموحة وانجا ومحمد كوفى.