شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن ضم أحمد عبد القادر 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادي الاهلي التعاقد مع أحمد عبد القادر قادماً من نادي سبارتا براج التشيكي بعد متابعة الجهاز الفني بالفريق للاعب خلال الفترة الماضية التى قدم فيها عروض جيدة مع ناديه التشيكي ، وحسمت رغبة أحمد عبد القادر الشهير بـ"حمدي" عودته للأهلي حيث فضّل العودة للنادي عن عروض أخرى تلقاها خلال الفترة الماضية لكنه قام بالتوقيع للنادي مع أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في حضور وكيل أعماله.

ويُعد أحمد عبد القادر أحد ابناء الناشئين في الاهلي ولعب عدة مواسم في القطاع وظهر فيها بشكل جيد قبل أن يخوض تجربة إحتراف أوربية مع نادي سبارتا التشيكي ويعود بعدها للأهلي.