شكرا لقرائتكم ضياء السيد فى قائمة المرشحين لتدريب مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ضياء السيد المدرب العام السابق للمنتخب الوطني ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق مصر المقاصة عقب رحيل إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق والذي فسخ تعاقده مؤخرا لعدم حصوله علي مستحقاته المالية منذ ما يزيد عن 4 أشهر.

ودخل ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني والمدير الفني السابق لمنتخب الشباب دائرة الترشيح بقوة لقيادة المقاصة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الي بعض الأسماء الأخرى من المدربين المصريين في مقدمتهم أسامة نبيه وعماد سليمان ومؤمن سليمان وخالد جلال.

من جانبه حرص وليد هويدى، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة، على توجيه الشكر لإيهاب جلال مدرب الفريق السابق، والذى رحل مؤخراً عن تدريب أبناء الفيوم بسبب تأخر المستحقات المادية لعدة أشهر، وقال هويدى "نشكر إيهاب جلال على دوره فى إنقاذ المقاصة، ونتائجنا بالدور الثانى أفضل نتائج بعد الأهلى والزمالك".

Advertisements

وأضاف هويدى، "إيهاب جلال مقبضش من أربع شهور ونصف ولم نماطل معه لما ربنا يفرجها سنرسل إليه مستحقاته هو والجهاز المعاون، وعلى عاشور مستمر فى الست مباريات المتبقية بالدورى وفى نهاية الموسم نقيم الموقف كاملا، بعض اللاعبين حصلوا على جزء من مستحقاتهم وهناك بعض الخصومات ونسبة المشاركة".

من جهته، طلب إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق المقاصة إدارة ناديه بسداد مستحقاته المتأخرة منذ ما يزيد عن 4 اشهر، وكذلك رواتب عمال غرف الملابس التى صرفها إيهاب جلال من "جيبه الخاص" بسبب الأزمة المالية التى يمر بها النادى منذ فترة، كما طلب ايهاب جلال من ادارة المقاصة 40 الف جنيه قيمة حقن وعلاج دفعها لعلاج حسنى فتحى لاعب الفريق من جيبه الخاص ايضا، وتقدم إيهاب جلال بشكوى رسمية ضد إدارة ناديه يطلب فيها فسخ تعاقده مع النادى بعسبب عدم حصوله على مستحقاته وراتبه الشهرى لمدة تزيد عن الـ 4 أشهر، كما قدم الجهاز المعاون لايهاب جلال شكاوى مماثلة ضد إدارة المقاصة، ولم يقود إيهاب جلال مران اليوم ولا جهازه المعاون، بسبب ازمة المستحقات قبل مغادرة ملعب التدريب

فيما رفض لاعبو المقاصة خوض تدريب الأمس بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، الا ان وليد هويدى المشرف على الكرة فى النادى طلب من اللاعبين خوض المران لحين حل الازمة، وبالفعل قام لاعبو المقاصة بخوض التدريبات بدون جهاز فنى استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى.