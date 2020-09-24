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الأهلي يعلن رسمياً ضم أحمد عبد القادر من براج التشيكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلي التعاقد مع أحمد عبد القادر قادماً من نادى سبارتا براج التشيكي بعد متابعة الجهاز الفنى بالفريق للاعب خلال الفترة الماضية، والتى قدم فيها عروضاً جيدة مع ناديه التشيكى، وحسمت رغبة أحمد عبد القادر  الشهير بـ"حمدى" عودته للقلعة الحمراء، وفضّل العودة للنادى عن عروض أخرى تلقاها خلال الفترة الماضية، لكنه وقع للنادى مع أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات فى حضور وكيل أعماله.

ويُعد أحمد عبد القادر أحد أبناء الناشئين في الاهلي ولعب عدة مواسم بالقطاع وظهر فيها بشكل جيد قبل أن يخوض تجربة احتراف أوربية مع نادي سبارتا التشيكي ويعود بعدها للأهلي.

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احمد عبد القار

 

وحصل  النادى الأهلى مع أحمد عبد القادر الشهير بـ"حمدى" لاعب نادى سبارتا براج التشيكى لمدة خمسة مواسم، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية، وفتح النادى خط مفاوضات مع اللاعب وناديه حتى انتهاء الصفقة رسمياً منذ أيام، وقام الأهلى بشراء اللاعب من سبارتا مع حصول الأخير على نسبة من البيع مرة أخرى.

ويأتى تعاقد الأهلى مع اللاعب الذى رحل من قطاع الناشئين عام 2017 ورحل للدورى التشيكى ولعب خلاله موسمين ونصف الموسم قدم خلالها عروضا جيدة ليعود مرة أخرى للقلعة الحمراء ويوقع للنادى.

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