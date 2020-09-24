محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال مصدر مسؤول لمصراوي إن مصطفي محمد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تمسك بعرض نادي فنربخشة التركي للإنتقال إليه في فترة الإنتقالات الحالية. ورفض مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق العرض التركي وأعلن عن موقفه النادي من الصفقة خلال مداخلة بقناة ناديه. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مصطفى محمد جدد رغبته في الإحتراف بالنادي التركي ويترقب موقف مسئولي الزمالك. Advertisements ووعد مرتضى منصور رئيس الزمالك في لقاءه السابق مع الفريق أى لاعب بالرحيل في حالة توافر عرض مناسب للنادي. ووفقاً للمصدر فإن فنربخشة التركى قدم عرضاً مبدئياً بقيمة 2.5 مليون يورو على أن يحصل مصطفى على مليون يورو سنوياً. وأنطلق الدوري التركي في الـ 11 من سبتمبر الجاري ولعب فنربخشة مباراتين تعادل في مباراة وفاز في الأخير ليستقر في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "رغم رفض مرتضى منصور".. مصطفي محمد يتمسك بفنربخشة التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.