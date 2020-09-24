شكرا لقرائتكم الأهلي يضم أحمد عبد القادر لاعب سبارتا براج التشيكي لمدة خمسة مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع النادي الأهلي مع أحمد عبد القادر الشهير بـ"حمدي" لاعب نادي سبارتا براج التشيكي لمدة خمسة مواسم بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية وفتح النادي خط مفاوضات مع اللاعب وناديه إلى أن انتهت الصفقة رسمياً منذ أيام وقام الأهلي بشراء اللاعب من سبارتا مع حصول الأخير على نسبة من البيع مرة أخرى ، ويأتي تعاقد الاهلي مع اللاعب الى رحل من قطاع الناشئين عام 2017 ورحل للدوري التشيكي ولعب خلاله موسمين ونصف الموسم قدم خللها عروض جيدة ليعود مرة أخرى للقلعة الحمراء ويوقع للنادي.

وفى اطار مختلف ركّز رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تدريبات الكرة فى مران ‏الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة طنطا مساء السبت المقبل باستاد الأهلى بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الـ30 فى بطولة الدورى الممتاز، وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وأجرى ‏الجهاز الفنى تقسيمة قوية فى وسط الملعب لتجهيز جميع اللاعبين.

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وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة نادى مصر أمس، التى فاز فيها الأهلى بثلاثية نظيفة، تدريبات استشفائية للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

فيما عقد رينيه فايلر جلسة تنسيقية مع سيد عبدالحفيظ، ‏مدير الكرة بالنادى على هامش المران ضمن جلسات الثنائى التحضيرية قبل المباريات الرسمية؛ للحديث ‏فى كافة الجوانب الخاصة بالجانب الإدارى، وأجرى لاعبو الأهلى تحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم تحت ‏إشراف رينيه فايلر وجهازه المعاون.‏

ويلتقى الأهلى مع طنطا مساء السبت المقبل على استاد الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ30 فى ‏بطولة الدورى الممتاز.‏