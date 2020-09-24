شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يسدد مستحقات الحكام فى الأسبوع الأول من أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، لسداد مستحقات الحكام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل خاصة أنهم لم يحصلو علي مستحقاتهم من بداية انطلاق الدور الثاني للدوري في أغسطس الماضي.

ويجهز مسئولو اتحاد الكرة لسداد مستحقات الحكام بمختلف الدرجات علي الأيام المقبلة في شهر أكتوبر خاصة بعد آن نجحت اللجنة في سداد جميع مستحقات الحكام في المواسم السابقة بالكامل .

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في سياق مغاير استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي تحديد موقف تواجد الجماهير في مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب في مباراة توجو والتي لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة علي التأهل لأمم افريقيا.

وعلم الخليج 365 أن هناك اتجاه قوي بتواجد أعداد قليلة من الجماهيو لا يتخطي 2000 الي ثلاثة الاف مشجع في المباراة وتوزيعهم علي مدرجات الاستاد الذي سيستضيف مباراة المنتخب و توجو والاقرب هو استاد القاهرة حتي الآن ومراعاة الاجراءات الاحترازية الطبية لمواجهة فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للملعب الي جانب التباعد داخل الاستاد بين الجماهير.