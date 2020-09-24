شكرا لقرائتكم دي ماريا مستاء من عدم استدعائه لقائمة الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر جناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا أنه من الصعب فهم سبب "عدم استدعائه" إلى تشكيلة منتخب بلاده الأرجنتين لأول مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وقال دي ماريا في تصريح لإذاعة "راديو كونتيننتال" الأرجنتينية الأربعاء "لم يشرحوا لي قط لماذا لا يتصلون بي".

وتساءل دي ماريا الذي أوقفته لجنه الانضباط في فرنسا أربع مبارياته بسبب بصقه على مدافع مارسيليا الإسباني ألفارو، قائلا "في سن الـ32، هل أنا كبير في السن؟".

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وتابع دي ماريا الذي كان أحد أعمدة منتخب الأرجنتين على مدى السنوات العشر الماضية "رغم أنني أُظهر في كل مباراة وفي نهاية كل أسبوع بمستويات أفضل، أواصل الركض بنفس الطريقة، وأظهر مستوى معينا لأستمر في البقاء بنفس مستوى (البرازيلي) نيمار و(كيليان) مبابي".

وأردف دي ماريا الذي شارك في آخر ثلاث نسخ لكأس العالم مع الأرجنتين بعد أن توج معها بذهبية أولمبياد بكين عام 2008، قائلا "في بعض الأحيان تتحمل النقد، ولكن في وقت ما تنفجر وترد، كنت صامتا لفترة طويلة. لا أجد تفسيرا".

وأوضح "أحب أن أكون جزءا من المنتخب الوطني وأتمنى من كل قلبي أن أتمكن من ارتداء قميص الأرجنتين مرة أخرى. سأعطي 100%".

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني الجمعة تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه ضد ضيفته الإكوادور في بوينس أيرس ومضيفته بوليفيا في لاباز في 8 و13 أكتوبر المقبل، وضمت قائده نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وزميل دي ماريا في سان جرمان لياندرو باريديس.