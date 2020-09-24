شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى من تدريبات اليومية: نحن متواضعون دون ضعف.. وأقوياء بلا غرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصام الحضرى، حارس مرمى النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور لتدريباته اليومية التى يواظب على مشاركتها بشكل يومى من أجل الحفاظ على لياقته البدنية حتى بعد اعتزاله كرة القدم، ووجه عصام الحضرى رسالة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا، "نحن متواضعون بدون ضعف.. وأقوياء بلا غرور".

وفى قت سابق، تحدث عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن مستقبل حراسة مرمى منتخبنا الوطني، وقال عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية، "لو أنا مدرب منتخب مصر سأختار محمد الشناوى كحارس أساسي بسبب تألقه اللافت فى الفترة الجارية وينافسه محمد أبو جبل، مضيفا، "أبو جبل يقدم مستوى قويا وينافس الشناوى ولكن أبو جبل حظه أقل من الشناوى خاصة فى الفترة الأخيرة".



تدريبات الحضرى



عصام الحضرى

وعن منافسة جنش، حارس الزمالك، قال "أنا بحب جنش وهو حارس جيد ولكن هو الآن خارج المنافسة بسبب ابتعاده عن المشاركة".

وهنأ عصام الحضري النادي الأهلي بحصد لقب الدوري المصري الممتاز للمرة ال42 في تاريخه، معلقاً : "الدوري البطولة المفضلة للأهلي وكنا نحتفل أمس بفوز النادي الأهلي بالدوري وهي البطولة المفضلة للأهلي".

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وتابع: "الأهلي خارج مستواه الفني ويجب إعادة الحسابات ولكن متأكد أن الأهلي قادر على استعادة مستواه قبل البطولة الأفريقية ويجب أن يوقفوا الاحتفالات للفوز بافريقيا وتركيزهم الكامل في البطولة".

وأشاد الحضري بمستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا، وقال عصام: "الشناوي يقدم موسم استثنائي مع الأهلي وهو الأفضل في تاريخه وهو بيفكرني في نفسي بأداءه في الموسم الحالي".

وتابع: "ربما تكون الاختبارات على محمد الشناوي قليلة ولكن هو يقدم موسم استثنائي له".

وكشف عصام الحضري أنه تلقى عدة عروض ولكن أرفض الكشف عنها. احترم جميعها".، وأضاف: "رغم تلقي تلك العروض ولكن لن أقبل الا بالعمل غير في منتخب مصر أو أحد الفرق الكبيرة داخل مصر أو خارجها".