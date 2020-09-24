شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُكرم الفائزين بمبادرة "تحدى الشباب 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشاب والرياضة، الفرق الخمس الفائزة فى التصفيات قبل النهائية من مبادرة "تحدى الشباب 2020"، والتي أطلقتها الوزارة في يناير الماضي، تحت شعار "وقتنا.. دورنا.. مستقبلنا"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر حفل التكريم الذى أقيم صباح اليوم، الخميس، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، كل من اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "تحدى الشباب 2020" تعكس دعم ورعاية القيادة السياسية لشباب مصر، خاصة فيما يتعلق بمجالات تدريب وتأهيل الشباب فى كل ما يرتبط بتنمية مهارات الابداع والابتكار وريادة الأعمال وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر2030، مؤكداً أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مجالات تكنولوجية وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب على مستوى محافظات مصر، لإيجاد فرص عمل للشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف "صبحى" أن برنامج تحدى الشباب 2020 يهدف لتدريب النشء والشباب على الابتكار من أجل التنمية وتنفيذ مشروعات ريادة أعمال مجتمعية تتسم بالابتكار والإبداع تبنى على الشراكة الفعالة، وترتكز على توفير كافة السبل المستدامة لتأمين حياة كريمة للإنسان، مطالبا الفرق الصاعدة لبذل المزيد من الجهد في المسابقة الدولية وتحقيق مركز يليق بجمهورية مصر العربية.

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