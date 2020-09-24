شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول بكأس الرابطة والسوبر الأوروبي والدوري المصري.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الخميس، 4 مباريات مثيرة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، كما يخوض فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الجم المصري محمد صلاح، مواجهة سهلة نسبيًا أمام لينكولن، في إطار مباريات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو»، بالإضافة إلى مواجهة بايرن ميونخ الألماني ضد إشبيلية الإسباني على كأس السوبر الأوروبي.

ونستعرض في السطور التالية موعد المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

وادي دجلة ضد سموحة: الساعة 3.00 عصرا، على استاد بتروسبورت، On Time Sport HD.

الجونة ضد أسوان: 5.30 مساءا، على استاد خالد بشارة، On Time Sport HD 2.

المصري ضد الإنتاج الحربي: الساعة 5.30 مساءا، على استاد برج العرب، Time Sport.

الإسماعيلي ضد بيراميدز: الساعة 8.00 مساءا، على استاد الإسماعيلية، On Time Sport HD.

كأس الرابطة الإنجليزية:

بريستول سيتي ضد أستون فيلا: الساعة 8.00 مساءا.

Advertisements

لينكولن سيتي ضد ليفربول: الساعة 8.45 مساءا، beIN SPORTS HD 2.

مانشستر سيتي ضد بورنموث: الساعة 8.45 مساءا، beIN SPORTS HD 2.

كأس السوبر الأوروبي:

بايرن ميونح ضد إشبيلية: الساعة 9.00 مساءا، beIN SPORTS HD 1.