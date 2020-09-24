شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يواجه الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء في السادسة من مساء اليوم فريق الإمارات في تجربة ودية، تعد الاختبار السابع لفرقة النمور بعد تجاربه السابقة أمام شباب الأهلي والحمرية والعروبة، فضلاً عن مشاركته المميزة في بطولة الشارقة الودية في إطار برنامجه الإعدادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد كلباء يواجه الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.