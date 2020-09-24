تأسيس أول أكاديمية للجوجيتسو في كلباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أحمد العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أنه تم الاتفاق على إقامة بطولة الشارقة الدولية للتايكواندو افتراضياً، «عن بعد»، خلال شهر أكتوبر المقبل، وأن كل إيراداتها من الرعايات والتسجيل ستخصص لمبادرة «سلام بيروت»، وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة فيها خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتاح أمام كل الراغبين من مختلف دول العالم، وستكون فردية استعراضية من دون اشتباك مثل فئة الكاتا في الكاراتيه، لافتاً إلى أن النادي أطلق أخيراً برنامج «المدير الفني»، وبصدد افتتاح أول أكاديمية متخصصة لتدريب الجوجيتسو في مدينة كلباء، وسيعلن الأسبوع المقبل عن الفائزين في مبادرة «منصة الأبطال».

وأكد العويس: «بالنسبة لمنصة الأبطال التي افتتحها عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فإنه سيتم الإعلان عن الفائزين في أول جولة الأسبوع المقبل، وستتضمن ما تم إنجازه من برامج ومبادرات ومشروعات وانتصارات للاعبين، أو اللاعبات، في شهر سبتمبر الجاري، وسيتم تعميمها على الموقع الإلكتروني للنادي، وكل وسائل التواصل الاجتماعي، مع تسجيل حلقة عنهم ومعهم لقناة الشارقة الرياضية، كنوع من أنواع التحفيز للاعبين والمدربين والإداريين والمسؤولين على تحقيق الإنجازات».

وعن مشروع المدير الفني يقول العويس: «تم إطلاق المشروع منتصف سبتمبر الجاري، وتم اختيار مدير فني من كل رياضة من الرياضات الأربع: الكاراتيه والجودو والتايكواندو والجوجيتسو، وطلبنا من كل مدرب وضع برنامج مستقبلي متكامل لإعداد اللاعبين، للمشاركة في البطولات الدولية والفوز فيها، وفي ما يخص نشر الرياضة فإننا مستمرون في مجال تطوير الشراكات مع الأكاديميات والمراكز والفروع الجديدة في الشارقة، والجديد أننا وقّعنا اتفاقية بمدينة كلباء لتحويل إحدى الصالات إلى أكاديمية متخصصة لتدريب الجوجيتسو لدعم مشروعات اتحاد الجوجيتسو في نشر اللعبة واكتشاف الأبطال.