منال رستم تتطلع لنشر التعايش مع الحجاب في عالم الرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرت يورونيوز، القناة الإخبارية العالمية الرائدة في أوروبا، مقابلة حصرية مع الناشطة والرياضية المقيمة في دبي، منال رستم، وهي أول امرأة محجّبة تشارك في حملة إعلانية لعلامة نايكي الرياضية، حول رسالتها الهادفة لتغيير منظور العالم للحجاب، والدوافع خلف إنشاء مجموعتها على «فيسبوك»، وتحمل هذه المجموعة اسم التعايش مع الحجاب، وتهدف لتقديم النصائح والدعم والإلهام لمليون عضوة حول العالم، إضافة إلى جهودها الرامية إلى تعريف العالم بالحجاب، وأهميته بالنسبة للنساء المسلمات.

ونجحت منال رستم في الوصول إلى العالمية بكونها أول مصرية تُكمل خمسة من سباقات الماراثون الستة الرئيسية في العالم، وتنجح في تسلّق مجموعة من أعلى القمم في العالم، من مونت بلانك، إلى كليمنجارو، فضلاً عن كونها مؤسسة مجموعة التعايش مع الحجاب على «فيسبوك»، التي تشكّل منصة هادفة لدعم الفتيات والنساء المحجبات.

وعند سؤالها عن معنى الحجاب بالنسبة إليها، أجابت منال رستم: «إنه شكل إلزامي للعبادة، ما يعني أنه على كل فتاة البدء بارتداء الحجاب بمجرّد وصولها إلى سن البلوغ، ومع ذلك نقول أيضاً إنه لا إكراه في الدين، فلا يجب فرض الحجاب قسراً على الفتيات الصغيرات، على عكس الاعتقادات السائدة، حيث يقوم أحياناً الآباء في بعض مناطق العالم بفرض الحجاب على النساء لأسباب ثقافية، أو اجتماعية، وعلى الفور، ارتبطت هذه الفكرة بتعرض النساء المحجبات للاضطهاد، لأن الحجاب فُرض عليهن، إلا أن الحجاب لم يُفرض عليّ أبداً، ولا على الكثير من النساء اللواتي أعرفهن».

وتعرضت منال للكثير من الضغوط الاجتماعية التي دفعتها للتفكير في خلع حجابها عام 2013، بعد إقصائها عن المشاركة في الرياضة، وحضور الفعاليات الرياضية، وبعد منع الحجاب في بعض المسابح والدول حول العالم، أدركت منال الحاجة الماسّة لوجود نماذج يحتذى بها من السيدات المحجبات، أو الشخصيات الهامة، أو المشاهير في عالم الرياضة.

وفي معرض تعليقها حول دوافعها لتأسيس مجموعة التعايش مع الحجاب على «فيسبوك»، قالت: «شعرت بأن المجتمع بدأ بفرض قيوده على هويتي لأنه حظر وجودي في الكثير من الأماكن، كما فعل مع النساء الأخريات، وهنا أدركت أنني لا أريد السير مع التيار، فخطرت لي فكرة تأسيس منتدى، أو منصة على «فيسبوك» أطلقت عليها اسم التعايش مع الحجاب».

ورداً على السؤال حول النصائح التي تقدمها لعضوات المجموعة اللواتي عليهن الاختيار بين ارتداء الحجاب، وممارسة الرياضة، قالت: «عليكن مواصلة النضال والكفاح لممارسة الرياضة مع الحجاب، فلا أنصحهن بالتوقف عن الرياضة، أو خلع الحجاب، لأن هذه الخيارات ليست بالحل الصائب، بل علينا محاولة تغيير نظرة العالم النمطية للنساء المحجبات».

وفي رحلتها لتشجيع تقبّل الحجاب في عالم الرياضة وتقديم مثال يُحتذى به للنساء، تواصلت منال مع العلامة الرياضية العملاقة «نايكي» لتسليط الضوء على عدم وجود سيدات محجّبات في حملاتها الإعلانية، مشجّعة إياها على مراعاة وتلبية متطلبات النساء المحجبات حول العالم.

وفي معرض حديثها عن ثمار هذا التعاون، قالت: «أصبحت أول رياضية محجبة على الإطلاق تشارك في حملة «نايكي» في الشرق الأوسط، وبالفعل صمموا لي حجاباً سريع الجفاف يسمح بمرور الهواء، وأصبحت الوجه الإعلامي لهذا المنتج في العالم أجمع، وليس في الشرق الأوسط فقط».

وتطرّقت منال لقرار بلجيكا الجديد حظر ارتداء الحجاب في بعض الجامعات، الذي أثار الكثير من الاحتجاجات والحركات كمبادرة التعايش مع الحجاب، قائلة: «أطلقت المحجبات الكثير من ردات الفعل، فبلجيكا تمنع المحجبات علناً من دخول جامعاتها. وهذا أمر غير منطقي بالنسبة إلي، فالتعليم يجب أن يكون من حقوق المرأة بغض النظر عن عقيدتها. وما زال هناك انخفاض في سوية الوعي حول ماهية الحجاب، فهو ليس رمزاً، إنّه مجرّد قاعدة لباس».