كوكا يشارك في اقتراب أولمبياكوس من مجموعات دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
حقق أولمبياكوس اليوناني فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدور المؤهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا، بمشاركة المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" قبل أن يغادر في الدقيقة 76.
أحرز الفرنسي ماثيو فالبوينا الهدف الأول لأولمبياكوس في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، فيما تكفل النجم المغربي يوسف العربي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90.
وانتزع فرينكفاروزي المجري تعادلا إيجابيا بطعم الفوز 3 / 3 من ملعب مضيفه مولده النرويجي، ليصبح على مشارف الصعود لدور المجموعات.
وبادر فرينكفاروزي بالتسجيل عبر فرانك بولي في الدقيقة السابعة، ثم أضاف زميله الألباني ميرتو أوزوني الهدف الثاني في الدقيقة 53.
استغل مولده حالة الهدوء التي طغت على أداء منافسه المجري، ليحرز النيجيري ليك سامسون جيمس وماجنوس إيركم هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 55 و65، ثم أضاف مارتن إيليجسن الهدف الثالث لمولده في الدقيقة 83.
لم يهنأ الفريق النرويجي بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز الأوكراني إيهور كهارتاين هدف التعادل لفرينكفاروزي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
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