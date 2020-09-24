أرسنال يتجاوز عقبة ليستر سيتي وإيفرتون يشق طريقة للدور الرابع 

صعد أرسنال إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية عقب فوزه على مستضيفه ليستر سيتي بثنائية نظيفة الأربعاء ضمن الدور الثالث من البطولة.



وأحرز كريستيان فوتشس مدافع ليستر الهدف الأول للمدفعجية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57 قبل أن يسجل المهاجم الواعد إدوارد نيكيتاه الهدف الثاني للأرسنال في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



وفي مباراة أخرى تأهل إيفرتون إلى الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية بفوزه على ضيفه فليتوود تاون من الدرجة الثالثة بنتيجة 5-2.



وسجل للفائز البرازيلي ريشارليسون (22 و34) والنيجيري أليكس إيوبي (49) والبرازيلي بيرنارد (73) والإيطالي مويس كين (90)، وللخاسر مارك دوفي (48) والإيرلندي كالوم كامبس (58).



وضمن الدور ذاته فاز نيوكاسل على مورتشامبي (7-0) وستوك سيتي على غلينغهام بهدف نظيف، وبرايتون على بريستون بهدفين دون رد وبالنتيجة ذاتها انتصر بيرنلي على ميلوال وفولهام على شيفيلد وينزداي.