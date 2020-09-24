رياضة | بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يهزم أومونيا فى دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 24 سبتمبر 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يهزم أومونيا فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا فوزا هاما على أرضه أمام نظيره أف سي أومونيا نيقوسيا القبرصي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا حتي الدقيقة 70 بالمباراة التي جمعت بين الفريقين عبر ملعب أولمبياكوس الدولي فى اليونان.

وبهذه النتيجة يضع نادي نادي أولمبياكوس اليوناني المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا قدما فى الدور القادم من بطولة دروي أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب الدور التمهيدي لبطولة دروي أبطال أوروبا بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب اومونيا نيقوسيا الدولي بقبرص.