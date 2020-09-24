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أتلتيكو مدريد يعلن ضم لويس سواريز رسميًا قادمًا من برشلونة

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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أتلتيكو مدريد يعلن ضم لويس سواريز رسميا قادما من برشلونة

الخميس 24 سبتمبر 2020

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني إلى توصله لاتفاق رسمي لضم الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة.

 

ونشر أتلتيكو مدريد بيانًا رسميًا قال فيه إنه توصل مع نادي برشلونة إلى اتفاق رسمي للحصول على خدمات سواريز.

 

وسيتم تفعيل الاتفاق بعد اجتياز سواريز للفحص الطبي، ثم توقيع العقود.

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كما أعلن برشلونة رحيل مهاجمه بشكل رسمي عن قلعة النادي الكتالوني، متمنيًا له التوفيق.

 

وأوضح برشلونة في بيان منفصل أن أتلتيكو سيدفع ستة ملايين يورو (سبعة ملايين دولار) كمكافآت لضم سواريز البالغ عمره 33 عاما.

 

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفًا وصنع 109 أخرى.

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