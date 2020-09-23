شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فوزًا سهلًا على نادي مصر، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض «المصري اليوم» ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على نادي مصر..

1- الأهلي 76 نقطة.

2- الزمالك 58 نقطة.

3- بيراميدز 51 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- سموحة 39 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

7- إنبي 38 نقطة.

8-مصر المقاصة 37 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- طلائع الجيش 33 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 33 نقطة

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12- الإسماعيلي 31 نقطة.

13- المصري 29 نقطة.

14- حرس الحدود 29 نقطة.

15- الجونة 28 نقطة.

16-وادي دجلة 27 نقطة.

17- إف سي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.