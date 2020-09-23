شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: محمد يوسف الأصلح لقيادة الأهلي حال رحيل فايلر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، إن المدير الفني للنادي الأهلي فايلر يدرس حاليًا ما إذا كان سوف يستمر مع الأهلي من عدمه.
وأوضح «صلاح الدين» أن «فايلر» يشعر بالراحة في الأهلي، وما حققه مع اللاعبين من نتائج، لكن واضح أن الأسرة قد تكون السبب في رحيله عن النادي.
وأضاف «صلاح الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الكابتن محمد يوسف هو الأصلح لقيادة الأهلي، خلفًا لفايلر في حال رحيله عن النادي، مشيرًا إلى أن أي فريق يتأثر بشكل عام برحيل مديره الفني، فالمدير الفني هو الذي يقوم بوضع الأفكار داخل المستطيل الأخضر، ولديه الكثير من الخطط التي تعود عليها اللاعبين، وهذا ما يدعو إلى أن يكون أحد أبناء النادي هو من يتولى المسؤولية في حال رحيل المدير الفني خاصة في الأوقات الحرجة.
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