شكرا لقرائتكم خبر عن السيتى يدفع بلاعبيه الشباب في مواجهة بورنموث بكأس الرابطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى إنه سيدفع بلاعبين شبان من أكاديمية النادى خلال مواجهة بورنموث فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم يوم الخميس، لأنه لا يملك حجم التشكيلة الكافى للمنافسة فى بطولتين بهذا المستوى فى الوقت الحالى.

وبسبب تأجيل انطلاق الموسم الجارى، سيخوض سيتى مباراته فى الدور الثالث لكأس الرابطة بعد ثلاثة أيام فقط من الفوز 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز فى الدورى الممتاز يوم الاثنين.

وقال جوارديولا «أمام بورنموث، سنعتمد على أغلب اللاعبين من الأكاديمية وسنحاول الحفاظ على طاقتنا للدورى الممتاز. مع الافتقار للاستعداد، وغياب سبعة لاعبين، يجب أن نحافظ على جاهزية اللاعبين الذين شاركوا بأفضل شكل ممكن».

وأضاف «لقد أحرزنا لقب الكأس ثلاث مرات متتالية ونود مواصلة ذلك لكن لا نملك اللاعبين، فى هذه الفترة، لخوض مباراة كل ثلاثة أيام».

وافتقد سيتى عدة لاعبين بارزين أمام ولفرهامبتون حيث جاءت نتيجة فحص إيلكاى جندوجان إيجابية لكوفيد-19، بينما أعلن النادى فى وقت سابق غياب سيرجيو أجويرو وإيمريك لابورت لفترة من الوقت.

وغاب أيضا برناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأولكسندر زينتشنكو وإيريك جارسيا بسبب إصابات مختلفة، ما تسبب فى وجود ثلاثة لاعبين شبان على مقاعد البدلاء.

ورغم الغيابات، تقدم سيتى 2- صفر بفضل هدفى كيفن دى بروين من ركلة جزاء وفيل فودن، وقاتل ولفرهامبتون وقلص الفارق بعد الاستراحة عن طريق راؤول خيمنيز، قبل أن يسجل جابرييل جيسوس الهدف الثالث فى الوقت بدل الضائع.

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وأضاف جوارديولا: «بالنظر إلى الفترة التى نمر بها والموقف الذى نجد أنفسنا فيه خلال آخر أسبوعين، كنت أتوقع المعاناة لبعض الوقت لكن بصفة عامة سيطرنا على المباراة».

وتابع «كان الجميع مستعدا ولقد ظهرنا بشكل رائع. كان من المهم (البدء بهذه الطريقة) لكن بكل تأكيد هذه مجرد مباراة واحدة».