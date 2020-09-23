شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مدافع الإسماعيلي أحمد أيمن من قائمة مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد هيرون ريكاردو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أحمد أيمن، مدافع الفريق، عن مواجهة بيراميدز، لأسباب فنية.
ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.
وانتظم «أيمن»، الخميس، في المران الرئيسي للإسماعيلي، استعدادا ًلمواجهة بيراميدز، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي أبعدته عن الفريق، طوال الفترة الماضية.
وحدد ريكاردو برنامج تدريبي خاص لأيمن ليؤديه خلال الفترة المقبلة من اجل الارتقاء بمستواه الفني والبدني، تحسباً للاعتماد عليه في المباريات المقبلة.
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