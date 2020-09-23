شكرا لقرائتكم نجوم الأهلى يرتدون قمصان الدرع 42 قبل مواجهة نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتدى نجوم الأهلى قمصان مدون عليها درع الدوري رقم 42 خلال المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز أمام نادي مصر رغم حسم الفريق لبطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهايته، وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المفاجئ أمام مصر المقاصة في الجولة الماضية والتي جاءت بعد ساعات من حسم المسابقة عقب خسارة الزمالك أمام أسوان، الأمر الذي اثر على احتفالات وفرحة الفريق بالتتويج بالبطولة.

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وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي مصر والذي جاء على النحو التالي :-حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد، خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد فتحي - وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا"، خط الهجوم : مروان محسن.،وضمت دكة البدلاء مصطفى شوبير - أيمن أشرف - حسين الشحات - أليو بادجي - علي معلول - أحمد الشيخ - جونيور أجاي - عربي بدر - محمد فخري.

بينما جاء تشكيل نادي مصر كالتالي : حراسة المرمى: عصام ثروت، خط الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا، خط الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال، خط الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا.