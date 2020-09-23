الامارات | بالفيديو: برشلونة يستعرض "ميسي المستقبل" ويجعل شرطه الجزائي "تعجيزي"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: برشلونة يستعرض "ميسي المستقبل" ويجعل شرطه الجزائي "تعجيزي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادي برشلونة الإسباني على حسابه الرسمي في "تويتر" فيديو للنجم الواعد إنسو فاتي يعتبره فيه ركناً أساسياً في الفريق الأول بعدما كان لاعباً ثانوياً في الموسم الماضي، في وقت كشفت صحيفة "ماركا" بأن اللاعب وقع على بطاقة تسجيله في الاتحاد الإسباني لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة: "إن النادي الكاتالوني رفع قيمة الشرط الجزائي للاعب من 140 إلى 400 مليون يورو بعقد ممتد حتى يونيو 2022، وسيرتدي القميص رقم 22 بدلاً من 31 الذي شارك به في الموسم الماضي".

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يذكر أن فاتي أو "ميسي المستقبل" كما يحلو تسميته من قبل عشاق البارسا، يمتلك فرصة قوية للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب الجديد الهولندي رونالد كومان خصوصاً بعد استغناء البارسا عن خدمات الأوروغوياني لويس سواريز الذي تردد أخيراً بأنه متجه للعب في أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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