شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 1 - 0 نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره نادي مصر، باستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي الذي حسم لقب البطولة المباراة وفي جعبته 73 نقطة، بينما يأتي نادي مصر في المركز الـقبل الأخير بـ20 نقطة. أبرز تفاصيل اللقاء الدقيقة 4.. الحكم يحتسب ركلة جزاء للأهلي إثر قيام الحارس بعرقلة وليد سليمان داخل المنطقة الدقيقة 7.. عمرو السولية يسجل هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء الدقيقة 16.. تسديدة أرضية من محمد جمال لاعب نادي مصر يبعدها الحارس محمد الشناوي لركنية الدقيقة 26.. ركلة حرة مباشرة يحصل عليها أحمد فتحي بعد تعرضه للدفع أمام المنطقة يسددها وليد سليمان في متناول يدي الحارس Advertisements الدقيقة 28.. الحارس عصام ثروت يتألق ويتصدى لكرة من انفراد تام لمروان محسن بالمرمى الوضع في مصر

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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