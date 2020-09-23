شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يشارك في تدريبات إنتر ميلان الجماعية لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أرتو فيدال، في التدريبات الجماعية لفريقه الجديد إنتر ميلان ظهر اليوم، بعدما أنهى إجراءات تعاقده مع الفريق الإيطالي مساء أمس قادما من فريق برشلونة الإسباني. ونشر الموقع الرسمي لإنتر ميلان، جانبا من تدريبات الفريق الجماعي، والتي أظهرت الوافد الجديد مبتسما.

وقال فيدال، في تصريحات نشرها موقع «لاجازيتا» الإيطالي، أسعى خلال الفترة المقبلة على تحقيق بطولات عديدة داخل صفوف إنتر ميلان الإيطالي وعلى رأسهم لقب الكالتشييو الغائب عن دولاب إنتر ميلان.