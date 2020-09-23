شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: زيدان سعيد للغاية برحيل جاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سعيد للغاية برحيل اللاعب الويلزي جاريث بيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المدرب البرتغالي، وفقًا لما نشره موقع «ديلي ميل»، البريطاني، فأن جاريث بيل أبلغه بأن زيدان كان يتعمد تشويه صورته الفنية، بالرغم من أنه كان يتدرب بشكل مميز سواء في التدريبات الجماعية للفريق الملكي أو دخل صالة الألعاب الرياضية.