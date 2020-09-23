شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد ألابا يرفض التجديد لبايرن ميوينخ بسبب 9 ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «بيلد» الألمانية عن تطور جديد بشأن عرض بايرن ميونيخ الجديد للاعبه ديفيد ألابا خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث عرض البافاري 11 مليون يورو بينما تمسك اللاعب بعقد قيمته 20 مليون يورو. وأكد التقرير أن 9 ملايين يورو وراء تعطل تجديد عقد ديفيد ألابا مع ناديه الألماني، ومن المنتظر أن يصل الطرفين خلال الفترة القليلة المقبلة لحل وسط يرضي الطرفين ويكلل مفاوضات التجديد بالنجاح. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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