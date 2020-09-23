اخبار الرياضه

تقديم مباريات الدوري الإنجليزي تماشياً مع إغلاق الحانات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تقديم مباريات تماشياً مع إغلاق الحانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستبدأ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موعد أقصاه الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لتتماشى مع المواعيد الجديدة لإغلاق الحانات في العاشرة مساء، حسب ما أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان يوم الأربعاء: عقب إعلان حكومة المملكة المتحدة أن الحانات ستغلق الساعة 00 : 22، ستقام مباريات الدوري الممتاز في منتصف الأسبوع الساعة 45 : 17 و00 : 22.

وأعلنت الحكومة البريطانية حظر التجول الجديد كجزء من القيود الجديدة في أعقاب زيادة أعداد المصابين بفيروس المستجد "كوفيد-19"في البلاد، على أن تستمر المباريات دون جماهير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقديم مباريات الدوري الإنجليزي تماشياً مع إغلاق الحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا