شكرا لقرائتكم تقديم مباريات الدوري الإنجليزي تماشياً مع إغلاق الحانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستبدأ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موعد أقصاه الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لتتماشى مع المواعيد الجديدة لإغلاق الحانات في العاشرة مساء، حسب ما أعلنت الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان يوم الأربعاء: عقب إعلان حكومة المملكة المتحدة أن الحانات ستغلق الساعة 00 : 22، ستقام مباريات الدوري الممتاز في منتصف الأسبوع الساعة 45 : 17 و00 : 22.

وأعلنت الحكومة البريطانية حظر التجول الجديد كجزء من القيود الجديدة في أعقاب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"في البلاد، على أن تستمر المباريات دون جماهير.