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اتحاد القوس والسهم ينظم دورة لتأهيل الحكام الجدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قرر الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر إقامة دورة لتأهيل الحكام الجدد خلال الفترة من 24 وحتى 27 من سبتمبر الجاري بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة الدولي، على أن يحاضر في الدورة الدكتور حلمي قورة الحكم والمحاضر الدولي المصري الفائز بجائزة محمد بن راشد ال مكتوم للابداع الرياضي كأفضل حكم عربي.

ووضع الاتحاد عدة شروط في المتقدمين للدورة، بألايقل سن المشترك عن 18 سنة ولا يزيد عن 27 عاما  ويستثنى من شرط السن اللاعب الذي مثل منتخب مصر للقوس والسهم في بطولات دولية، وأن يكون المتقدم لاعبا أو لاعبه للقوس والسهم مسجل بالاتحاد المصري أو طالبا أو طالبة في كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى إجادة اللغة الانجليزية ومهارت الكمبيوتر الأساسية.

وتأتي هذه الدورة حرصا من مجلس ادارة الاتحاد علي تأهيل عدد من الحكام الجدد للتحكيم في جميع البطولات والارتقاء بالمستوي الفني الحكام بشكل عام

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