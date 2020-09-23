"إجازة قصيرة ومحاولة للتمديد وخطة بديلة".. الخليج 365 يسرد حكاية الأهلي وفايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو وريهام حمدي

شهدت الساعات الماضية، إثارة الجدل حول موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فيما يخص قيادته للفريق في الفترة المقبلة، واحتمالية رحيله قبل استكمال الفريق لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتُوج الأهلي منذ أيام ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020، ويستعد في الوقت الحالي لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يومي 17 و23 أكتوبر المقبل.

وكان الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، قد صرح بأن السويسري اجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأبلغه بوجود بعض المشكلات الأسرية لديه، ورفض زوجته التواجد في أي من بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مصدر مسؤول في النادي الأهلي خلال تصريحات لـ"الخليج 365" أن فايلر عقد جلسة مع محمود الخطيب وطلب الحصول على إجازة بعد مباراة الترسانة في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ولمدة 3 أيام، ولم يمانع رئيس الأهلي الأمر ووافق على طلبه.

وشدد المصدر، أن فايلر لم يُبلغ إدارة الأهلي أو محمود الخطيب بأنه سيرحل عن الفريق قبل مباراتي الوداد المغربي، وأن المدرب فقط طلب الإجازة لمدة قصيرة للإطمئنان على أسرته والتشاور معهم في بعض الأمور والعودة لقيادة الفريق في المباريات المقبلة بالدوري ودوري الأبطال.

وقال المصدر، أن إدارة الأهلي طلبت من فايلر تمديد تعاقده الخاص بالموسم الحالي لينتهي في نوفمبر بعد انتهاء دوري أبطال أفريقيا، وأن يوقع على ملحق العقد قبل الحصول على الإجازة، لكن المدرب السويسري مانع في الأمر، مع الإشارة الى إمكانية توقيع الملحق في سويسرا في حضور محامي الأهلي هناك.

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وصرح المصدر بأن فايلر لديه بند في عقده مع الأهلي يسمح له بالرحيل دون تحمل أي شروط جزائية في أول 10 أيام بشهر أكتوبر، ونفس الأمر حال رغب الأهلي في انهاء العقد، حيث كان من المفترض أن يتم استئناف البطولة الأفريقية في سبتمبر قبل قرار التأجيل الأخير.

وسبق وقامت صحيفة "aargauerzeitung" السويسرية بنشر تقرير تؤكد فيه أن فايلر لا يمتلك شرط جزائي في عقده مع الأهلي.

ووفقاً للمصدر، فإن محمود الخطيب بصفته المشرف العام على الكرة، يُجهز لخطة بديلة حال قرر فايلر الرحيل قبل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال نظراً لضيق الوقت فيما يخص التعاقد مع مدرب أجنبي جديد قبل أيام من الصدام المغربي.

وتابع المصدر، أنه تم طرح إسم محمد يوسف المدير الفني الأسبق للأهلي ليتولى المهمة بشكل مؤقت حال قرر فايلر الرحيل قبل منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وقام طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، والذي تواجد أثناء فترة تفاوض الأهلي مع فايلر والتعاقد معه قد انتقد السويسري وطريقته في الفترة الأخيرة، وطالب بالاستعانة بمحمد يوسف في منصب المدير الفني المؤقت للفريق.

واختتم المصدر حديثه مشيراُ الى أن السويسري لم يلمح بعد لإدارة الأهلي بأنه سيترك الفريق قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا، وأنه مستمر في عمله لحين انتهاء مشوار الفريق في البطولة، لكن الإدارة تريد تأمين موقفها بشكل كامل من خلال العقود.