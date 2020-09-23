نادي مصر يواجه الأهلي بثنائي هجومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
أعلن طارق عبد الله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي:-
حراسة المرمى: عصام ثروت
خط الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا
خط الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال
خط الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا.
ويدخل نادي مصر المباراة وهو في المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر الأهلي المسابقة بـ 73 نقطة.
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