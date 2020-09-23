نادي مصر يواجه الأهلي بثنائي هجومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن: أعلن طارق عبد الله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل نادي مصر على النحو التالي:- حراسة المرمى: عصام ثروت Advertisements خط الدفاع: علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا خط الوسط: إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال خط الهجوم: مصطفى سلطان – كليف نياكيا. ويدخل نادي مصر المباراة وهو في المركز الـ 17 ـ قبل الأخير ـ برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر الأهلي المسابقة بـ 73 نقطة.

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