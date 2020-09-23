تشكيل الأهلي.. تغييرات عديدة أمام نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - ريهام حمدي:

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي مصر ضمن الجولة الـ29 من دوري we المصري على ستاد الكلية الحربية.

ويعتمد السويسري على أحمد فتحي ومحمد هاني في الملعب معًا بالإضافة إلى مشاركة محمود عبدالمنعم "كهربا"، أساسيًا لأول مرة.

ويلعب الأهلي أمام نادي مصر بعدما حسم لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، حيث سيخوض أخر 6 جولات في المسابقة من أجل الاستعداد لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتكون تشكيل الأهلي من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد.

خط الوسط: أحمد فتحي، أليو ديانج، وليد سليمان، عمرو السولية، محمود "كهربا".

المهاجم: مروان محسن.

ويتواجد بين البدلاء كل من: أيمن أشرف، حسين الشحات، أليو بادجي، علي معلول، أحمد الشيخ، جونيور أجايى، عربي بدر، محمد فخري، مصطفى شوبير.