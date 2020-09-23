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مدرب ليفربول: جوتا في مستوى صلاح وماني وفيرمينو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح بيبين لييندرس المدرب المساعد ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بان البرتغالي دييجو جوتا المنضم حديثًا لصفوف الفريق، في مستوى ثلاثي الهجوم الخاص بالفريق، محمد صلاح، ساديو ماني وفيرمينو.

وقال لييندرس في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" اليوم الأربعاء: "ماذا يمكن أن أقول؟ مستواه الفني (جوتا)، هو نفس مستوى الثلاثي الأمامي (محمد صلاح، فيرمينو، وماني)."

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وتابع: "هنكا يمتلك مستقبل كبير في كرة القدم، وسيكون له مسيرة عظيمة في نادينا، بشكل مثالي."

وأضاف: "عندما كان صغيرًا للغاية، لعب ضد فريقي في البرتغالي، والكل يقول أنه صفقة رائعة لليفربول."

وانضم جوتا إلى قادمًا من وولفرهامبتون بعدما برز في صفوف الفريق، ليبدأ مشوار جديد مع بطل الدوري الانجليزي.

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